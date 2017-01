Alcohol y adolescentes ¿cómo actuar?

El consumo de alcohol en edad temprana es un problema realmente grave que, como padres, debemos conocer y tener muy presente.

El consumo de alcohol en la adolescencia no es nuevo. Se trata de una época en la que la mayoría se inicia en la vida nocturna y eso lleva aparejadas las bebidas espirituosas en mayor o menor medida. Sin embargo, lo que parece más novedoso y cada vez más peligroso es que este consumo se inicia a edades más tempranas, y que además se hace de manera masiva. En fechas recientes un gravísimo ejemplo de este tipo de actitudes condujo a una menor a la muerte.

Aunque existen multitud de interpretaciones, condicionantes y cuestiones más o menos laterales que tienen que ver con el abuso del consumo a edades tempranas de alcohol, lo cierto es que todo parte del mismo punto inicial: la educación.

Se ha pasado de modelos educativos restrictivos, basados en el miedo, a modelos tremendamente abiertos en los que parece que pretender ejercer cierto nivel de control es equivalente a una educación trasnochada. Si a esto le sumamos que Internet se ha convertido en la fuente de información fundamental de nuestros hijos, la combinación es verdaderamente explosiva: el control es visto como restricción y no necesitan nuestra información ya que manejan otra.

La vinculación entre padres e hijos es básica a la hora de abordar el tema. Mostrar empatía y comprender las situaciones, máxime en una etapa tan compleja como la adolescencia, es importante, pero también lo es hacer entender la existencia de unas reglas de convivencia. Estas reglas de convivencia no pueden basarse más que en criterios comunes, que muestran la necesidad de límites, y fomenten la madurez saludable y la autoconfianza. No olvidemos que mucho del trasfondo del consumo de alcohol en el adolescente tiene que ver por un lado con el gregarismo motivado por la personalidad poco desarrollada, y con la falta de confianza personal.

Por supuesto, teniendo en cuenta que antes del paso adolescencia el niño actúa en gran medida por invitación, debemos procurar ser un modelo a seguir. En un entorno en el que se consume mucho alcohol hay muchas posibilidades de que los futuros adolescentes lo hagan.

Es también muy importante, sobre todo en los pasos previos a la adolescencia, ser capaces de mostrar claramente los riesgos y los peligros no sólo del alcohol, sino de otras cuestiones como las drogas, el exceso de consumo de Internet cada vez más presente, etcétera. Ser capaces de, sin dramatizar, exponer a los adolescentes los problemas derivados de las malas actitudes ante estos elementos es sin duda un gran paso a dar.

Desde luego resulta básico contribuir a formar una personalidad propia capaz de hacer que el adolescente se cuide por sí mismo y no se dejen presionar por un grupo. En este sentido los padres podemos hacer mucho a la hora de mostrar cómo diversión y desinhibición no tienen que ir de la mano del consumo de alcohol.

Ser conscientes del entorno en el que nuestros hijos se desenvuelven es algo muy importante y lo que no siempre prestamos atención necesaria. Como de costumbre en estas edades, la prohibición expresa sin reflexión no es una buena idea. Sin embargo, sí lo es ser capaces de mostrar y comenzar porque determinadas amistades pueden ser adecuadas y otras no.

Cuando el hecho del consumo de alcohol se ha producido de manera esporádica es importante en primer lugar no dramatizar, pero tampoco permitir o pasar por encima del tema. Se hace necesaria una reflexión profunda a nivel familiar en la cual el adolescente exponga los motivos que le han llevado a ese consumo. Posteriormente deberemos tratar como padres de incidir tal y como hemos visto a lo largo de todo el artículo. Por supuesto si la situación se prolongara en el tiempo, probablemente, resulte adecuada la intervención especializada. Recordemos que el alcohol en la adolescencia es un enemigo del desarrollo cognitivo, psicológico y como individuo.

Imagen de Flickr

Source: Salud