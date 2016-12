Carolina Olivarez Rodríguez : Literatura Solidaria

Carolina Rodríguez, es una joven escritora española que ya lleva publicados cinco libros y trabajó en colaboración, en sus más, con otros autores. Su primer libro se tituló “9 Estrella Negra: la noche que soné contigo (subtítulo: 24 horas en una vida.) Bajo el seudónimo de Penélope Garlos el 15 de septiembre del año 1999, dedicado e inspirado en el artista norteamericano Marilyn Manson, al que la escritora conoció personalmente. Su segundo libro “El diario del alma” en Junio de 2002. Definido por su autora como un pequeño librito de poesía y prosa lírica, se puede encontrar en la plataforma Amazón, versión Ebook.

El tercer libro “Siri Ocra y el mundo de lo Absurdo” en Diciembre 2014 (primera edición.) Segunda edición, marzo 2015. Tercera edición, julio 2015. Se trata de una trilogía de libros de fantasía llamada Mundo de Fantasía que se encuentra dentro de un Proyecto literario/solidario. Actualmente este libro está disponible en papel y se vende en la plataforma Amazón, versión Ebook. El cuarto “Raorau y el gran Alerbo” en Marzo 2016 (primera edición.) Es el segundo título de la trilogía solidaria Mundo de Fantasía. El quinto libro “Alfonso, el héroe de la lucha interminable” en Noviembre de 2016, cuyo padrino de honor fue el político y actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla a cargo del prólogo.

Carolina Olivarez Rodríguez trabaja hace dos años, en un proyecto de literatura solidaria y según sus propias palabras es “Usar el talento literario, la creatividad, para ayudar a los más necesitados.” Los escritores y escritoras que forman parte de éste proyecto donan una parte de lo recaudado por la venta de las obras literarias a causas benéficas. En el caso de Carolina, en su primer libro de la Trilogía Mundo de Fantasía, “SIRI OCRA Y EL MUNDO DE LO ABSURDO” parte de las ventas serán donadas a Markel Lopez Arrizabalaga un joven de 16 años que padece la enfermedad conocida como “Piel de Cristal”.

En palabras de Carolina Rodríguez

¿Te identificas más con la literatura infantil o con la literatura para todo tipo de edades?

Me gusta muchísimo la Fantasía; pero no estoy encasillada en ningún género. Me siento a gusto con casi todos los géneros y con libros para todas las edades.

¿Cómo defines tu tarea como escritora solidaria?

Como una persona que, a través del mundo literario, ha encontrado una vía para la solidaridad. Me explico: con mis libros solidarios dono una parte de lo obtenido a determinadas causas solidarias.

Para ser más exactos: con los títulos de mi trilogía solidaria (Mundo de Fantasía) Siri Ocra y el mundo de lo Absurdo, y Raorau y el gran Alerbo (el tercer libro se titulará: Alerbo y Raorau en el país de la Armonía y está por terminar) colaboro con un muchacho de 16 años llamado Markel. Es natural de Zumárraga (Guipúzcoa, País Vasco) y sufre la rara enfermedad conocida coloquialmente como Piel de Mariposa o Piel de Cristal.

Con mi libro (biografía autorizada por los padres del protagonista) titulado: Alfonso, el héroe de la lucha interminable, colaboro con la única hermana de Alfonso. Parte importante de las ventas se donan a Mónica.

En tu primer libro de la trilogía Mundo de Fantasía: Siri Ocra es un duende que vive en el planeta de la Armonía. Un día el planeta sufre una catástrofe provocada por una tormenta y, de repente, Siri Ocra se encuentra en un mundo diferente. Es un libro interactivo ¿Cómo participa el lector o lectora?

En efecto. El duende Siri Ocra, que vive junto a otros duendes en el país de la Armonía quedará atrapado en un mundo contrario al suyo: en el mundo de lo Absurdo. Para poder salir de él tendrá que resolver una serie de pruebas y juegos. Y deberá emplear la Astucia, el Ingenio y la Lógica. Asimismo, el lector, deberá emplear las mismas cosas puesto que solo así, Siri Ocra (y el lector) podrán superar los juegos propuestos por la voz de la Nada, que es quién habita el mundo de lo Absurdo.

El libro no está solo dirigido a los más pequeños. Es apto para todos los públicos. Su lectura es un juego de ingenio, donde deberás pensar y analizar. Cada vez las pruebas parecerán más complicadas; sin embrago, la realidad, es muy distinta: cada vez las cosas se simplifican.

Mundo de Fantasía. Trilogía/Saga de cuentos infantiles

Si tenéis que hacer un regalo y no sabéis que comprar acordaros de mi cuento (libro) de fantasía titulado: SIRI OCRA Y EL MUNDO DE LO ABSURDO.

Este libro es el primero de mi trilogía solidaria Mundo de Fantasía. Parte de las ventas se donan a mi querido Markel Lopez Arrizabalaga, muchacho de 16 años, natural de Zumárraga (Guipúzcoa) quien padece la rara enfermedad conocida coloquialmente como Piel de Mariposa en grado severo.

Markel es hijo de una gran amiga, Saioa Arrizabalaga. Una mujer luchadora como tantas y tantas madres con hijos tocados por la enfermedad.

¿Qué beneficios crees que tienen los libros didácticos?

Muchísimos, por no decir todos los del mundo. Los libros didácticos son una enseñanza. En mi caso concreto yo lo que pretendo es que el lector piense, razone; juegue. Que desarrolle la inteligencia, la imaginación y, cómo no, el Amor por los Libros.

El libro colabora con causas benéficas ¿Cómo hacen las personas para adquirirlo desde nuestra provincia o desde Argentina?

Para adquirir los libros, Siri Ocra y el mundo de lo Absurdo, y Raorau y el gran Alerbo deben entrar en los enlaces:

