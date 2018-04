Cuándo y cómo pasar al bebé a su habitación sin crearte un trauma

Es una de las grandes preguntas que nos hacemos cuando acabamos de ser padres. ¿Puedo cambiarle de habitación? ¿Estará bien?

Ser padres es una de esas misiones complicadas en la vida. Si somos padres primerizos, la misión se vuelve casi imposible. Nos colma de satisfacciones y al tiempo nos llena preocupaciones, de responsabilidades. No sabemos si hacemos las cosas bien o mal. No hay escuela para ser padres, aprendemos sobre la marcha.

Una de estas situaciones en las que no solemos saber cómo actuar es el momento en el que hay que llevar al bebé a su habitación para dejar el lecho de sus padres. El consejo principal es que no debe haber una fecha preconcebida para no generar ansiedad ni en los padres ni en los bebés.

De base, hay que explicar que son muchos los pediatras y médicos que afirman que el colecho tiene grandes ventajas para los pequeños, incluso, hasta con varios años de vida, pero, como es obvio, lo más importante es la vida familiar.

La cuestión a dirimir aquí es cuál es el momento ideal o, mejor dicho, cuál no es el mejor momento para el cambio de habitación del bebé. Antes de los tres o cuatro meses no debería hacerse, dado que conlleva algunos riesgos para el bebé como la muerte súbita o la crisis de atragantamiento. Por tanto, la salida de la habitación de los padres no debe producirse antes de los cinco o seis meses.

Lo cierto es que cada familia debe asumir sus preferencias y circunstancias, debe tener en cuenta que cada bebé tiene su madurez para dar ese paso. Es importante entender, también, que este es un paso flexible. Es decir que debemos saber que podemos dar marcha atrás en caso de que el niño no se acostumbre.

Hay que tener en cuenta también que es lo más normal del mundo hacerse preguntas del tipo: ¿Debo pasarle ya a su cuna? ¿Será lo bastante mayor para dormir en una habitación diferente? ¿Me enterare si le pasa algo? ¿Soy muy cruel despegando a mi hijo de sus padres por las noches? No te sientas raro. Cualquier papá o mamá, sobre todo los primerizos, nos hacemos estas y otras mil preguntas más. La respuesta a todas ellas se resume en tratar de hacer las cosas de manera natural, de hacer lo que te haga sentir mejor a ti siempre asegurándote de que el bebé estará en perfectas condiciones.

Cada bebé es un mundo. Hay niños que duermen horas sin moverse y otros que son muy activos, hacen ruidos, se mueven y si los padres tienen el sueño ligero no podrán descansar nunca. Esto, por cierto, es un problema. Tú, mamá, o tú, papá, debes asegurarte de que tu pareja también descansa unas horas al día porque si no el peligro podéis ser vosotros durante el día y no el bebé por la noche. Esta suele ser una de las buenas razones para trasladar a vuestro bebé de habitación.

Si el bebé duerme bien y los padres se despiertan mucho, hay que hacer también el cambio. En cambio si el niño duerme bien y no interfiere en el descanso de los padres no hay urgencia por trasladarle. Insistimos en que muchos expertos valoran mucho las ventajas del colecho. Para cambiarle a su habitación o a la cuna lo que sí es clave es mantener una rutina clara y consecuente en cuanto a las horas y la actividad.

En definitiva, la conclusión es muy fácil. Cada familia tiene sus problemas, preferencias y circunstancias, unos factores individuales y tradiciones culturales y eso hay que conjugarlo con que cada niño tiene unas características diferentes, diferentes grados de desarrollo o madurez. La propia circunstancia te indicará cuándo y cómo hacer el cambio. Muchas veces somos los papás y las mamás lo que sufrimos con el cambio, no los bebés.

Source: Salud