Exigen el desalojo del espacio donde trabajan feriantes de Guaymallén

En ésa oportunidad Stella Fernández, delegada, le dijo a nuestro diario “Nosotros, desde el sector de Feria Popular de Guaymallén, siempre le planteamos al director de comercio, la necesidad de que la gente que estaba en la vereda, no se quedara sin la posibilidad de vender, y en un principio nos dijeron que no, que ya no podían seguir ahí y después con algunas gestiones que realizó el municipio y por Javier Massot se nos permitió estar acá en este espacio. El tema fundamental es que nos han emplazado hasta el 30 de noviembre porque dicen que el ferrocarril les está pidiendo el lugar. Nosotros no hemos recibido hasta ahora ninguna notificación del ferrocarril, solamente desde el municipio.”