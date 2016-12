Joven lavallina fue elegida como la Mejor Bailarina del 2016

Yesica Vergara es una bailarina que vive en el departamento de Lavalle. Estudió la Tecnicatura en Danzas en “Fundacion por el Arte”. Participó de numerosos espectáculos artísticos y es profesora de danzas. Fue convocada a los premios Uno Escenario 2016. Yesica compitió con otros dos bailarines, estuvo nominada por la última obra en donde trabajó “El Beso de la Bestia” y resultó ganadora.

La noche de premiación se realizó el martes 27 de diciembre en el Teatro Independencia. Yesica le contó a nuestro diario detalles desde el día en que se comunicaron para avisarle que había sido seleccionada hasta el momento en el que obtuvo el premio.

¿Cómo fue tu reacción al enterarte que fuiste nominada?

Me llamaron a mi celular para decirme que había sido elegida, la verdad me sorprendí mucho porque por la obra en la que estaba dominada “El Beso de la Bestia” yo no era la bailarina principal, sino que estaba como asistente coreográfica. La verdad fue una gran sorpresa. Me enviaron la invitación para asistir a la premiación a mi correo electrónico. Ahí figuraba que podía ir con cuatro acompañantes. Después me invitaron a Canal Siete para hacer una nota

Luego se realizaba la votación a través de la fan page de Facebook de Diario UNO

Si, después la gente podía votar por el link a la persona que quería que ganara.

¿Cómo tomaron la noticia en tu departamento?

Se pusieron muy contentos, yo trabajo en la Municipalidad de Lavalle, y si la verdad es que estaban todos muy felices. Me hicieron una nota también desde la Municipalidad. Fue una gran sorpresa y una alegría para todos realmente.