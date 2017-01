“LA RAÑATELA” Inclusión y Trabajo

El objetivo principal de “La Rañatela” es la inclusión de las personas con discapacidad. Comenzó sus actividades en el año 2009, se encuentra en la calle B. Martinez, esquina Mercedes Tomasa de San Martín. Lorena Coria, su directora estratégica nos relató los diferentes momentos por los que ha pasado “La Rañatela”, hasta convertirse en una empresa social de trascendencia, tanto en la zona de Maipú como también en el Gran Mendoza.

Ofrece una amplia variedad de productos y servicios, entre los que se pueden nombrar la producción textil y ecobolsas, cajas de cartón y bolsas de papel. La imagen corporativa: folletos, trípticos, etiquetas, folletería, tarjetas personales, carpetas empresariales. El sistema de serigrafía: lienzo, estampados, ropa de trabajo,silver, con diversos estampados a colores, merchandising y packaging.

En palabras de Lorena Coria…

“Soy una convencida que lo que nos dignifica es el empleo”

¿De qué manera comienza sus actividades “La Rañatela”?

En realidad, nace por una experiencia personal, yo trabajé diez años en una cooperativa social que se llama “La Rañatela” que tenía como objetivo incluir a las personas con discapacidad, y entonces cuando volví al país, me propuse poder conformar esto acá y como soy maipúcina lo hablé con el municipio y así surgió este proyecto. La necesidad principal es dar un espacio a las personas con discapacidad de sentirse dignos a través del trabajo. Yo soy una convencida que lo que nos dignifica es el empleo.

Es una empresa social…

Y, nosotros debemos ser una empresa, porque vivimos en un Estado que es comercial, donde la economía tradicional es lo que mueve el consumo y el trabajo de todas las personas, pero también existen empresas como las nuestras, y la empresa social en sí, es la que tiene como fin último a la persona en sus distintos aspectos.

¿Cómo se cumple el objetivo que ustedes tenían, en la actualidad?

Y, ha sido difícil, porque más allá de ser una empresa social, no dejamos de ser una empresa, por lo que tenemos los mismos problemas económicos que tiene cada empresa, nos afectan los cambios de gobiernos, cambios de políticas, en fin una variedad de cosas. Pero lo que nosotros siempre decimos es que no queremos que nos regalen nada, porque seguramente cualquier persona tiene un trabajo que podamos hacer, desde la tarjeta personal hasta algo más grande, y estamos orgullosos porque en estos seis años hemos crecido mucho.

¿Cómo crees que se relacionan las oportunidades laborales y las personas con discapacidad ?

Y, mira, en realidad no hay igualdad de oportunidades, nosotros tejemos todos los días oportunidades pero ése tejido es arduo y es muy lento, y como aparece en nuestra página web “tejiendo oportunidades, ensamblando habilidades”. Porque yo creo que todos tenemos distintas habilidades, que todos podemos llegar a incluirnos.

¿De qué otra manera crees que se visibiliza la desigualdad laboral?

Creo que todo el tiempo hay desigualdad laboral pero no solamente con las personas con discapacidad que son las que más sufren, porque hay una persona con discapacidad de cada diez y de ésas diez personas, siete no tienen trabajo, y se visibiliza porque las empresas no están preparadas para la accesibilidad, pero también ocurre esto, porque la sociedad todavía tiene mucho por hacer.

“El Dato Vecinos”:

Dirección: J. B. Martinez, esquina Mercedes Tomasa de San Martín, Maipú, Mendoza.

Teléfono: 0261 4972571 / Taller: 4816045

Email: info@laranatela.com.ar



Facebook: La Rañatela Mendoza