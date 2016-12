¿Te cubre el seguro ante una negligencia médica?

Ante las coberturas de los seguros pueden surgir algunas dudas. Una frecuente es si nuestros seguros nos cubren ante una posible negligencia médica.

A pesar de alguna sentencia relevante que inclina la balanza a favor de que las aseguradoras asuman las negligencias médicas en determinados casos, lo cierto es que las aseguradoras no vienen a cubrir estas cuestiones salvo en ocasiones muy concretas.

Tanto si tu seguro de salud es un seguro de enfermedad o de asistencia sanitaria, lo que se viene a asegurar es lo mismo: la posibilidad de que enfermes y el tratamiento, pero éste, y la prestación que se nos va a ofrecer es distinta.

En el caso del seguro de reembolso la aseguradora abonará una cantidad determinada cuando enfermamos y acudimos a un médico. Suele ser un porcentaje de los gastos que ha supuesto nuestra visita al médico o tratamiento especializado. En este caso el usuario ha elegido el médico o el centro médico que desea, este centro médico no tiene por qué tener un vínculo con la aseguradora más allá del citado reembolso.

En este supuesto cuando se produce una negligencia médica la compañía aseguradora no tiene ningún tipo de relación jurídica con el médico o servicio médico que ha prestado la atención. Por tanto, y al haber sido el propio asegurado quien eligió ese médico o centro médico, la responsabilidad sería en todo caso de quien comete la negligencia y la relación y reclamación sería entre el afectado y el primero.

Ahora bien, cuando se trata de un seguro de cuadro médico, en el que la aseguradora ofrece la prestación del servicio de asistencia sanitaria a través de médicos concentrados o incluso de recursos propios, la cuestión es otra.

Si la prestación de servicio que origina la negligencia es por parte de un recurso propio de la compañía aseguradora la responsabilidad parece evidente. Por otro lado la cuestión no queda tan clara cuando se trata de cuadros médicos externos convenidos con la aseguradora, de hecho en estos casos las compañías no asumen los posibles escenarios derivados y se generan conflictos complejos.

Es comprensible si tenemos en cuenta que estos médicos o centros médicos son independientes respecto a las propias aseguradoras. Entre la compañía que asegura al usuario y estos médicos a centros médicos existe un acuerdo de pacto de precio para la atención a los usuarios. En este acuerdo ambas partes se benefician, el asegurador porque obtiene un buen precio en cuanto a coste de servicios y el médico o centro médico porque amplía su espectro de clientes potenciales.

El debate por tanto está en si las aseguradoras deben responder o no ante la negligencia de uno de estos profesionales convenidos. El sector asegurador entiende que no ya que no existe una relación directa entre la compañía y quien ha cometido la negligencia más allá de un acuerdo puntual de servicios. Sin embargo la toma de partido realizado en su momento por el Tribunal Supremo mediante la cual se proponía extender la responsabilidad al asegurador, es un precedente que está por modificar este concepto. Básicamente porque se abre la puerta a la reclamación ante negligencias médicas en caso de asegurados que se encontraran bajo la modalidad de cuadro médico convenido.

Imagen de Flickr

Source: Salud