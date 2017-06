Una joven logró escapar de un intento de secuestro en Luján

Hoy fui a cargar el abono al control de la línea 1, a las 10: 00 de la mañana, decidi ir caminando porque no me parece lejos desde donde vivo, cuando volvia, pasadas las 10: 30, venia por la vereda del museo americanista, 3 metros antes de llegar a la entrada, se para una camioneta gris grafito, doble cabina, polarizada, con 4 personas, el acompañante de adelante se asoma por la ventana y me mira, yo pensé “estarán buscando una calle” y le preguntó: necesitan algo? No me contestaron, cuando yo estaba por llegar a la altura donde ellos estaban, el acompañante abre la puerta y se sienta con las piernas hacia afuera y el conductor se baja, y los que estaban atrás hacen lo mismo.. y empiezan a venir hacia donde yo estaba, antes de que me pudieran agarrar, sali corriendo y fui hasta un kiosco que esta en la esquina siguiente, donde el señor que estaba atendiendo me dijo de muy buena manera “ándate porque nosotros no te podemos ayudar”, me fui y empecé a llamar a mi casa y una pareja se paro y me preguntaron si estaba bien y se ofrecieron a traerme a mi casa. Por favor tengan mucho cuidado.”

Compartir