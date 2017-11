La Real Academia Española define al “consumismo” como la “Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios.”

La siguiente investigación fue desarrollada por Carolina Alba González, cuando era estudiante de la Licenciatura en Administración, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Su tesis, para acreditar sus estudios se trató sobre las Consecuencias sociológicas del consumismo en Argentina en la última década.

La Real Academia Española define al “consumismo” como la “Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios.” Se analizó no solo en el contexto económico que atravesaba Argentina, también se dio una introducción de sus orígenes para comprender mejor las consecuencias de su impacto, derivando en las consecuencias sociales que este consumo en exceso puede acarrear.

Carolina González, cuenta en la siguiente nota cómo fue el proceso de su tesis de grado.

¿Cómo fue el desarrollo de mi investigación?

Empecé a estudiar con la profe Lucero, ella es profesora de investigación de Mercado, y también es directora del departamento de Defensa del Consumidor y estaba en la cátedra de la Responsabilidad Social Empresaria, en la Universidad de Congreso.

¿Qué me motivó a estudiar este tema?

A mi me interesaba mucho, sobre todo, cómo hacerse responsable de las consecuencias del mercado. Primero, iba a hacerla sobre responsabilidad social a la tesis, y después pasé a neuromarketing, y después de neuromarketing decidí hacerla sobre las consecuencias, sobre cómo hacernos responsables, porque es muy invasivo el neuromarketing en algunas cosas, si no se utiliza con responsabilidad.

En la tesis se expone que: “Dicho análisis partirá de la siguiente Hipótesis: “El consumo excesivo disminuye la calidad de vida del individuo” Las principales patologías que se analizarán a nivel individual serán: La insatisfacción de los deseos, la sobrecarga de los estímulos y la “falta de tiempo” con la que actualmente se mueve la sociedad.

Tanto los efectos sociales como individuales se observarán a través de estadísticas realizadas a nivel nacional y mundial por organismos competentes, debido a la complejidad de obtenerlos por medio de fuentes primarias.”

Dicho análisis partirá de la siguiente Hipótesis: “El consumo excesivo disminuye la calidad de vida del individuo”

Entonces, ahí me di cuenta de que hay mucha gente, que no es muy ética y que el mercado tienen consecuencias que las podemos ver todos. Y la profe me dijo: Mirá, yo con las consecuencias te puedo ayudar pero vas a necesitar un asesoramiento y ahí me estuvo ayudando mucho una profesora que daba la materia de Comportamiento Organizacional.

Y en el documento, se especificó que:”se concluye el Trabajo de Investigación con el análisis de las posibles soluciones a las consecuencias psico-sociales identificadas a lo largo del trabajo. No se sabe si estas propuestas son la respuesta, pero abren un nuevo camino que nos invita a recorrer para mejorar nuestra calidad de vida.”

Para acceder a la tesis de grado completa hacé click en el siguiente link: http://bdigital.uncu.edu.ar/7177