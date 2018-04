¿Es bueno dejar de comer alimentos con gluten si no eres celiaco?

Una de las últimas modas entre las personas más sanas es dejar de tomar productos sin gluten, pero esa medida es una barbaridad si no eres celiaco.

Euromonitor Internacional publicó en su día un dato inquietante que explica el aumento de las personas que dejan de tomar gluten. Entre los años 2008 y 2013, las ventas de alimentos envasados sin gluten aumentaron nada menos que un 75%. Y todo ello pese a que sólo el 1% de la población es realmente celiaca, lo cierto es que se ha extendido el rumor de que una dieta sin gluten es sana. No sólo eso. Entre el 28% y el 30% de las personas que no son celiacas, con una enfermedad autoinmune grave, evitan el consumo de gluten. ¿Es buena esta medida? La respuesta es clara: No. Si tú no eres celiaco no deberías asumir una dieta sin gluten porque va a perjudicar a tu salud.

Y no es una afirmación que deba caer en saco roto. Esta afirmación está sustentada en un estudio llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago, en la que se descubrió que el patrón de alimentos puede aumentar el riesgo de exposición al arsénico y al mercurio. Hay que tener en cuenta que las personas que se privan de gluten por ser celiacas lo hacen porque es el único tratamiento posible para evitar un daño intestinal. Una dieta libre de gluten excluye los alimentos que contienen gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno.

El gran problema es que las personas que no toman gluten voluntariamente suelen hacer uso de la harina de arroz, pero esta no es una solución válida porque tiene arsénico, mercurio y metales tóxicos que pueden ser dañinos para nuestro organismo y se encuentran en el agua, el suelo o los fertilizantes. Hay que tener en cuenta que la exposición a estos metales se asoció a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades.

Insistiendo en lo anterior, hay que recordar que no hay ninguna razón científica que aconseje una pauta de alimentación sin gluten a una persona sana, que no sea celíaca y tampoco tenga alguna intolerancia a esa proteína. Al contrario, no comer gluten perjudica a la salud según el estudio realizado por el Observatorio de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra tras analizar las prueba científicas existentes sobre este asunto y la información que tiene la sociedad donde parece extendido que una dieta sin gluten es sana.

Hay que tener en cuenta que eliminar el gluten de la dieta, reduce la cantidad de granos integrales que se ingieren, es decir, de fibra, que es buena para el organismo y tiene un efecto protector sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, los defensores de esta dieta sin gluten tienen su excusa en el hecho de que el gluten se suele encontrar en alimentos de mala calidad, muy procesados, como la bollería, las pizzas, las pastas y el pan no integral, confundiendo los efectos positivos de no tomar azucares, grasas de mala calidad, harinas refinadas o sal, con no tomar gluten.

Imagen de Flickr

