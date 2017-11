Juan Manuel Santos y 127 líderes mundiales vinculados a escándalo de ‘papeles del paraíso’

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otros 127 líderes mundiales en los que figuran la reina Isabel II de Inglaterra o los cantantes Bono y Madonna, han sido vinculados al escándalo de los ‘Papeles del Paraíso’, un nuevo tema a nivel mundial.

El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) dice que todos incurrieron en armar sociedades en paraísos fiscales, tras analizar más de 13 millones de documentos de “territorios opacos” y abarcan un período de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Dentro de este listado aparecen territorios como Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Puntualmente, Santos ha sido vinculado a este caso como “director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe”. La investigación fue hecha por periodistas de medios españoles como La Sexta y El Confidencial, y otros de gran calibre como The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.

Los comunicadores aducen que ésta supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia “aún más importante que los Papeles de Panamá”, que se revelaron en abril de 2016.