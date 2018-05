Las personas que se mueven más son más inteligentes

Siempre se ha dicho a los niños que debían estar quietos, sentados y concentrados para ser buen estudiante, para ser inteligente y aprender más cosas. Todos entendíamos hasta ahora que si los niños están sentados, quietos y concentrados en clase estarán más atentos a las explicaciones, por ejemplo, del profesor. Por el contrario, a los niños movidos, a los que les costaba más quedarse parados y atender siempre se les colocó el Sanbenito de trastos. Estas percepciones pueden cambiar en los próximos años.

Y es que el doctor Prabha Siddarth dirigió un estudio de la Universidad de California en el que logró demostrar que estás mucho tiempo sentado hace que el riesgo de sufrir demencia sea mayor o lo que es lo mismo, sino te mueves te vuelves tonto. Para explicarlo de manera más científica, el doctor mostró que cuando una persona es sedentaria tiene menos grosor del lóbulo temporal medio, donde se encuentra el hipocampo, que es la parte cerebral básica en el aprendizaje y la memoria. De estas afirmaciones se deduce que cuanto más tiempo estemos sentados, más se daña nuestra salud cerebral, que puede redundar en problemas en la memoria y el aprendizaje.

Tampoco el ejercicio intenso nos puede asegurar una buena salud cerebral, aunque nos levantemos mucho de la silla y nos movamos. Y es que el profesor de Psiquiatría Clínica escribió un artículo en The New York Times en el que aconsejaba levantarse cada cierto tiempo para que nuestro cerebro pueda oxigenarse. No hace falta que sea un ejercicio intenso, con levantarnos y movernos ayuda a mejorar nuestro entendimiento.

Para demostrar esta relevante teoría, en la Universidad de California se desarrollo el test de Stroop, por el que se mide la atención selectiva. Algunas de las personas estudiadas estaban sentadas, mientras las otras estaban de pie. A los dos grupos se les presentaron estímulos contradictorios como, por ejemplo, nombrar el color en el que está escrita la palabra verde impresa en azul. Las personas que estaban de pie dieron las respuesta más rápido que los sentados (32.000 milisegundos). Y es que las sillas, invitan a permanecer quito en la misma postura, más si la tarea que se está realizando envuelven a la persona de manera que se le olvida levantarse hasta para acudir al baño.

Una de las soluciones para resolver esta cuestión sería colocar escritorios que permitan al estudiante estar sentado o erguido dependiendo del momento para así mejorar las capacidades cognitivas. Más allá de esta posible medida, lo que se aconseja es levantarse, moverse y oxigenar el cerebro con el fin de que tu actividad cerebral no disminuya.

