¿Qué es el copago de un seguro de salud y cómo saber si te compensa?

Cada vez son más las personas y las familias que tienen un seguro privado médico que puede ser con copago o sin copago, esto es, que pagues más y tengas acceso a todos los servicios o pagues menos y cada vez que vayas tengas que pagar una pequeña cantidad. Tú decides.

En España cada vez más personas optan por hacerse un seguro privado de salud con la intención de estar cubiertos. Los recortes en la salud pública hace que haya cada vez más retrasos y los seguros privados crecen por la inmediatez y seguridad que ofrecen para ser atendido en cualquier momento y en cualquier ciudad. Es evidente que este seguro es un producto y como tal tiene diferentes tipos y peculiaridades. Salvo los seguros más caros en los que todo va incluido, la mayoría tienen copagos. ¿Qué es esto? Pues básicamente una pequeña cantidad de dinero que los usuarios de las polizas tienen que pagar cuando usan un servicio médico que puede costar entre un euro y 100, amén del pago mensual del seguro.

Los copagos médicos se implantaron como forma de hacer más baratos los seguros, tienes una base y después se te cobra si usas ciertos servicios, y también como forma de concienciar a los clientes del seguro sobre la necesidad de usar responsablemente los servicios médicos. Las pólizas con copagos son adecuadas si buscamos una atención medica que tenga calidad, pero no somos personas que vayamos muy habitualmente al médico. De esta manera, nuestra prima no subirá y seguiremos teniendo los mismos servicios y el mismo cuadro médico que con una póliza sin copagos. Como es lógico cuanto menos paguemos de prima, cuanto menor sea el fijo, mayores serán los copagos para acceder a todos los servicios.

La pregunta del millón es: ¿Te interesa el copago? Pues tienes que tener en cuenta una serie de cuestiones. La primera de ellas, como es lógico, es si estás en un momento de tu vida en el que acudes mucho o poco al médico. Si estás yendo poco, te interesa, porque sólo pagarás ese plus cuando acudas a consulta. Si estás yendo mucho, quizás no te interese el copago porque cada vez que vaya deberás pagar. También hay que fijarse en el precio de la especialidad en la que puedas estar interesado ya que hay unas más caras que otras. Sea con copago o sin él tendrás derecho a todos los servicios, sólo que con copago tendrá que pagar una cantidad dependiendo del tipo de especialidad o servicio que uses.

Si hubiera que poner algún problema al asunto del copago sería precisamente que nunca sabemos, a priori, como va a estar nuestra salud. Podemos estar muy sanos un año y al siguiente enfermar o al revés. Y como ya hemos dicho antes, el hecho de contratar un seguro con copago te arriesgas a tener un mal año, tener que acudir muchas veces y pagar, pero si contratas sin copago será más caro y a lo mejor no necesitas los servicios médicos ni una sola vez. En definitiva, antes de escoger un seguro médico tenemos que saber qué pensamos que vamos a necesitar y calcular si nos compensa o no el copago.

