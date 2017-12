Tatuajes que indican tu estado de salud, lo último

Los tatuajes con una tinta especial podrán indicarnos nuestro estado de salud o la hidratación de nuestro cuerpo. Es la nueva revolución que viene.

Si tratáramos de explicárselo a nuestros abuelos no lo entenderían, nuestros padres desconfiarían y a nosotros no suena extraño, pero sí. Ya existen tatuajes que indican por su tinta el estado de salud de la persona que lo lleva. Y es que el futuro de los wearables está en la tinta biosensible. Así lo atestiguan desde la Universidad de Harvard y del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) donde han logrado desarrollar tatuajes inteligentes capaces de medir variables de la sangre, como por ejemplo el nivel de glucosa.

Hay que tener en cuenta que los wearables se han hecho especialmente populares en los últimos años porque los asociamos a relojes inteligentes o pulseras de actividad que han ido llegando al mercado. Pese a ello, su futuro parece que pasa por estar integrado en nuestro cuerpo en estos tatuajes con sensores y no en un complemento cualquiera como un reloj, una prenda o un teléfono. Y es que los sensores reaccionan a la composición química del líquido intersticial de la piel del paciente, compuesto, entre otras sustancias, por aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores o sales minerales.

Su aplicación es el futuro, incluso, para medir el rendimiento de los deportistas. De esta manera, será capaz de saber cuando un atleta está deshidratado o cuando un diabético tiene niveles altos de azúcar. El cambio de color de esta tinta será el aviso de que algo no va bien, por lo que no hará falta ni wifi, ni tecnología electrónica. Y es que los wearables funcionan con tinta biosensible. Son tatuajes reales, no son dibujos. Hasta el punto que la máquina para hacer el tatuaje es la misma, aunque cambia el tipo de tinta, pero no mancha ningún tipo de tejido, no necesita baterías. De alguna manera está en funcionamiento mediante reacciones químicas.

En uno de los estudios que se han realizado sobre este tipo de tecnología se ha comprobado que estos tatuajes no son definitivos ya que están programados para que duren un tiempo determinado. Otra de las ventajas de este tipo de wearables es que puede ser transparente y podrían ser detectados sólo cuando se expongan a ciertos tipos de luz. En la investigación, además, se llegó a la conclusión de que no sólo sería interesante para pacientes con diabetes, enfermedades o algunos deportistas, sino que podría ser usado para tener controladas las constantes vitales de los astronautas, por ejemplo.

No es despreciable tampoco la cuestión moral que se plantea ante estos tatuajes. Cualquiera que lo viera podría saber su nivel de glucosa, de hidratación o su estado de salud general sólo mirando a los tatuajes que tiene en el brazo, por ejemplo. A su favor estaría el hecho de que no necesitaríamos gadgets cuantificadores como los smartwatch. Y es que la idea de los biowearables es recurrente. Ya hace años se hablaba de sensores de este tipo, de tatuajes temporales capaces de recopilar muchos datos de nuestra vida y actividad diaria con la única batería del propio movimiento de nuestro cuerpo.

